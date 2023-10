Mirabellplatz: Ein grüner Platz für Menschen statt Parkplatz

Die erst kürzlich zur Bürgerlisten- Bürgermeisterkandidatin gewählte Baustadträtin Anna Schiester hat innovative Ideen für den Mirabellplatz.

So könnte der Mirabellplatz auch aussehen.

Im Andräviertel werden viele Ideen entwickelt: Academy-Bar-Betreiber Phil Zezula fordert eine autofreie Franz-Josef-Straße, und Bürgermeisterkandidatin Anna Schiester (Bürgerliste) präsentiert einen Entwurf, der die Aufenthaltsqualität am Mirabellplatz verbessern soll. Statt eines im Sommer heißen, versiegelten Parkplatzes soll ein autofreier, begrünter und "echter Platz für Menschen" entstehen. Dabei könne sie sich auch einen Start mit temporären Maßnahmen wie Trogbegrünungen vorstellen, von denen man sich zu mehr Grün und entsiegelten Flächen vorarbeiten könne. Mitgedacht wurde im Architektenentwurf auch die Schranne. So könne der Platz links neben der Andräkirche für dauerhafte Stände mit der Möglichkeit von Imbissen oder Cafés genutzt werden. Der Rest des Platzes werde donnerstags zur Schranne und sonst ein Raum für Menschen zum Bocciaspielen und mit Sitzbänken zum Verweilen. Schiester will die Möglichkeit im Zuge der S-Link-Planungen mitdenken und durchkalkulieren. "Das wäre eine große Chance für mehr Lebensqualität."