(Miss-)Brauchtum: Was darf der Krampus?

Läufe Anfang November, Pongauer Krampusse im Musikantenstadl: Seit jeher bewegt sich der Krampusbrauch im Spannungsfeld zwischen Tradition, Moderne und Show. Und ruft Kritiker auf den Plan.

Der Krampus- und Nikolaustag ist noch fast einen Monat entfernt - und doch zogen bereits die ersten Krampuspassen durch die Straßen und Wirtshäuser Salzburgs. Die "Schworzmüh Teifin" luden am Freitagabend zum ersten Krampuslauf der Saison in Ebenau, tags darauf fand der Lauf der "Gomorrha Teifin" in Thalgau statt. Warum die Pass derart früh in die Saison startet? "Die Ausrüstung ist teuer - da will man sein Zeug herzeigen", sagt Andreas Ebner, Obmann der "Gomorrha Teifin". Und: "Es gibt mittlerweile so viele Passen. Wenn die alle am selben Tag laufen, würden zu den einzelnen Veranstaltungen kaum noch Leute kommen."

Der Lauf in Thalgau sei bestens besucht gewesen, hätte freilich einige Kritiker auf den Plan gerufen. "Klar waren wir sehr früh dran, aber: Wer nicht will, muss ja nicht zu unserem Lauf kommen."

SN/gomorrha teifin Die „Gomorrha Teifin“ starteten am Wochenende in die Krampussaison.

"Dieses Männerbild fasziniert viele Junge"

Immer mehr Krampusgruppen, immer mehr Veranstaltungen - es ist eine Entwicklung, die auch die Kulturanthropologin Gertraud Seiser von der Universität Wien bestätigen kann. Seiser forschte mehrere Jahre lang am "Phänomen Krampus", nahm an Umzügen teil, sprach mit Protagonisten und sammelte eine Vielzahl an Daten. Sie ist Co-Autorin des Buches "Wild und schön. Der Krampus im Salzburger Land". Ihr Resümee: "In Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung besinnen sich die Menschen vermehrt auf Traditionen zurück", sagt Seiser. Krampuspassen würden ihre Kostüme nutzen, um eine Gemeinschaft zu bilden. "Es geht um ein Wir-Gefühl und oft auch um die gemeinsame körperliche Ertüchtigung", sagt die Kulturanthropologin. Viele Gruppen würden bereits im Sommer mit Ausdauertrainings beginnen, um für die Läufe im Winter gewappnet zu sein. Bei Jugendlichen ginge es oft um ein Kräftemessen. "Wild, gewalttätig, böse: Dieses spezifisch maskulinistische Männerbild fasziniert viele Junge", sagt Seiser.

Weit mehr als 600 Krampus- und Perchtenpassen gibt es derzeit im Salzburger Land. "Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Akteuren, die sich teilweise auch stark widersprechen", sagt Seiser. Auf die Frage "Was darf ein Krampus?" gebe es jedoch keine allgemein gültige Antwort. Jede Gruppe bzw. Pass habe eine unterschiedliche Vorstellung vom Krampusbrauch. Traditionelle Besuche von Haus zu Haus finden ebenso statt wie spektakuläre Shows mit Tanz- und Musikeinlagen. Speziell Jugendliche interpretieren den Krampusbrauch immer wieder neu und setzen Akzente. "Am Land wächst du mit dem Krampus auf, mich hat das immer schon fasziniert", sagt etwa Andreas Ebner von den "Gomorrha Teifin".

Streit vor 30 Jahren: Pongauer Krampusse im Musikantenstadl

Der Krampusbrauch zwischen Tradition, Show und Moderne: Schon vor 30 Jahren sorgte dieses Spannungsfeld für erhitzte Gemüter. Helmut Brandecker plante mit Krampussen aus Pfarrwerfen und Werfen in Karl Moiks "Musikantenstadl" in Schärding aufzutreten. "Wir wurden von den Traditionalisten beschimpft und sogar bedroht", erinnert sich der Pongauer. Viele Hüter der Volkskultur hielten es für völlig unangebracht, einen traditionellen Brauch in einer volkstümlichen Sendung aufzuführen. Die "Pongauer Nachrichten" schrieben am 16. November 1989 von einer "Riesenaufregung".

Kurz vor dem geplanten Auftritt änderten sich die Pläne. "Im November hat mich Karl Moik mitten in der Nacht angerufen und gefragt, ob wir statt in Schärding nicht in Cottbus auftreten würden", sagt Brandecker. Wenige Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer gastierte der Musikantenstadl kurz vor Weihnachten erstmals in der DDR. "Wir sollten dort als Perchten auftreten und die bösen Geister aus der Halle vertreiben. Ich habe das so lange wie möglich geheim gehalten, sonst wäre wieder der Teufel los gewesen." Selbst seine Kollegen weihte der Pongauer erst am Tag der Abfahrt ein.

SN/klinger Maskenschnitzer Helmut Brandecker trat vor 30 Jahren im Musikantenstadl auf – und stand erheblich in der Kritik.

"Es war ein unvergessliches Erlebnis, wir wurden dort gefeiert wie Stars", sagt Brandecker. 500 Schilling bekam jeder der 16 Mitstreiter für seinen Auftritt. Brandecker und Kollegen spendeten den gesamten Betrag an eine Pongauer Bergbauernfamilie, deren Kinder im Sommer ihre Mutter verloren hatten - Karl Moik und sein Bühnenkollege "Hias" rundeten den Betrag großzügig auf. Brandecker: "Danach sind die Kritiker verstummt."