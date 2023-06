Missbrauch an Taubstummenanstalt Salzburg: Wie bleibt ein System der Gewalt so lange geheim?

Sabine Seichter, Erziehungswissenschafterin an der Universität Salzburg, im Gespräch über "Schwarze Pädagogik", was Machtmissbrauch an Kindern mit ihrer Entwicklung macht - und wie Forschung und Politik nun damit umgehen sollten.

BILD: SN/ROBERT RATZER Was macht jahrelange Gewalterfahrung mit den Opfern?