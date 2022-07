Missbrauch, Depressionen und Jugendzentren: Jugendliche spüren mit der Kamera ihren Themen nach

Für ihr Erstlingswerk wagten sich Flachgauer Schüler und Lehrlinge an herausfordernde Themen, etwa sexuellen Missbrauch oder Depression. Nun werden ihre Filmdokus einem Publikum präsentiert.

Vor eineinhalb Jahren gründete sich in Salzburg der Verein Lern.Film.Studio, um Jugendlichen Kompetenz im Bereich Nachrichten und Film zu vermitteln. Und auch, um ihnen eine öffentlichkeitswirksame Plattform für ihre Themen und Anliegen zu geben. Nun liegen die ersten Ergebnisse vor. In insgesamt drei Bezirken nahmen Schulen an dem EU-Leader-Projekt "My View - Jugend macht Filmdokus" teil. Im Flachgau waren dies zwei Klassen der HAK/HAS Neumarkt, der Polytechnischen Schule Mattsee sowie die Jugendzentren in Mattsee und Nußdorf.

Die Themen ...