Missglücktes Überholmanöver: Motorradlenker in Mittersill schwer verletzt

Ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland fuhr am Montagvormittag auf der Felbertauernstraße von Matrei kommend in Richtung Mittersill. In Mittersill überholte er einen Pkw. Während des Überholvorgangs stießen der Pkw und das Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache seitlich zusammen und der Motorradfahrer kam zu Sturz. Der Lenker erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Während der Aufräumarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Mittersill, war die Felbertauernstraße für eine halbe Stunde gesperrt.