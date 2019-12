"Mister Stille Nacht" übergab sein Amt

Nach zwölf Jahren zog sich Michael Neureiter aus Bad Vigaun von der Spitze der Stille-Nacht- Gesellschaft zurück.

Michael Neureiter war quasi für das Amt als Präsident der Stille-Nacht-Gesellschaft geboren, als es diese noch gar nicht gab: Der 69-Jährige wuchs in den 1950er-Jahren im Halleiner Mesnerhaus gegenüber der Kirche auf, in dem gut 120 Jahre zuvor Stille-Nacht-Komponist Franz Xaver Gruber 28 Jahre lang mit seiner Familie gelebt hatte. Heute ist das Stille-Nacht-Museum in dem Gebäude untergebracht.

Vor zwölf Jahren übernahm der studierte Theologe und Groß- und Turmuhrmacher das Präsidentenamt der Stille-Nacht-Gesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hatte, alle Details der Entstehung und Verbreitung des weltberühmten Weihnachtsliedes zu erforschen und dessen authentische Fassung zu verbreiten.

Vom Kulturerbepreis bis zum Papstbesuch

Während seiner Präsidentschaft war unter anderem das Lied von der Unesco zum immateriellen Weltkulturerbe erhoben worden, die Gesellschaft erhielt einen Kulturerbepreis der Europäischen Union und 2018 feierte man im ganzen Land das 200-Jahre-Jubiläum des Stille-Nacht-Liedes - anlässlich dessen reiste Neureiter mit einer Delegation aus Salzburg sogar zum Papst.

"Wir haben unsere Kernaufgaben im Forschen, Vermitteln und Vernetzen so gut wie möglich erfüllt. Und wir haben unseren Leitsatz gelebt, das Lied, seine Herkunft und seine Botschaft in den Herzen und Köpfen zum Klingen zu bringen", lautet Neureiters Resümee nach zwölf Jahren. "Dabei haben wir im Spannungsfeld zwischen Authentizität und Übernutzung auf Tiefgang Wert gelegt. Das neue Team wird neue Akzente im Forschen, Vermitteln und Vernetzen setzen. Ich werde mich nun im neuen Beirat einbringen."

Eine "Gruber-Gitarre" für die Nachfolgerin

Seiner Nachfolgerin Christa Pritz, Kustodin des Museums Mariapfarr, überreichte Neureiter seine "persönliche Gitarre aus dem Halleiner Gruberhaus" zur Begleitung in ihrer neuen Aufgabe. Das mittlerweile nicht mehr spielbare Instrument stammt (wie die Mohr-Gitarre) aus dem 19. Jahrhundert und war Neureiters erstes Instrument im Gitarrenunterricht. Pritz war beim "Tag der Stille-Nacht-Gesellschaft" in Berndorf einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt worden. Dem neuen Vorstand gehören nach ebenfalls einstimmiger Wahl Josef A. Standl und Josef Bruckmoser als Vizepräsidenten, Hannes Schneilinger als Schriftführer, Renate Schaffenberger als Finanzreferentin und Anton Pürcher als weiteres Vorstandsmigtlied an.

Zahlreiche Ehrungen für Unterstützer

Die Zäsur in der Stille Nacht Gesellschaft war auch Anlass für die Ehrung verdienter Persönlichkeiten in der Stille-Nacht-Bewegung: Zum Ehrenmitglied der Gesellschaft wurden insbesondere für ihre organisatorischen Initiativen Franz Doppler (Mariapfarr), Andreas Kinzl (Oberndorf), Eveline Sampl-Schiestl (Hallein) und Peter Schröder (Oberndorf) ernannt.

Mit der Dankurkunde der Gesellschaft wurden vor allem für ihre inhaltlichen Leistungen zum Lied Max Gurtner (Oberndorf), Anna Holzner (Hallein), Eva Neumayr (Bürmoos), Wolf-Dieter und Reinfriede Prosinger (Mariapfarr) und Martin Reiter (Reith im Alpbachtal) ausgezeichnet.