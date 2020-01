Misthaufen verhinderte Absturz von Kleintransporter

Der Botenfahrer war von seinem Navi in Berchtesgaden auf einen Fußweg gelotst worden.

Ein Paketdienstfahrer wollte mit seinem Kleintransporter am 22. Jänner gegen 15:30 Uhr ein Paket in der Oberau bei Berchtesgaden zustellen. Er hatte die Adresse in sein Navi eingegeben und sich blind darauf verlassen, berichtet die bayrische Polizei. Das Navi lotste ihn jedoch von der Roßfeldstraße in einen Fußweg, der steil zu Häusern führt. Aufgrund der winterlichen und eisigen Straßenverhältnisse konnte er an einem Steilstück nicht mehr weiter fahren und musste zurücksetzen. Er geriet dabei ins Rutschen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Zu seinem Glück war genau an diesem Stück ein Misthaufen, der einen Absturz über steiles Wiesengelände verhinderte.

Der Löschzug Au der Freiwilligen Feuerwehr Berchtesgaden war zur Sicherung und zur Bergung des Kleintransporters mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehr hat mit Hilfe eines Landwirts den Kleintransporter wieder auf den Fußweg gezogen. Anschließend konnte der Paketdienstfahrer umdrehen und sein Paket ausliefern.

Quelle: SN