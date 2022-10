Mit 1,9 Promille in Hallein unterwegs: Lkw-Fahrer verursachte Verkehrsunfall

Der 42-jährige Lkw-Lenker verursachte am Donnerstag einen Verkehrsunfall in Hallein. Es blieb bei einem Sachschaden. Bei Verkehrskontrollen in der Stadt Salzburg und auf der Autobahn erwischte die Polizei drei Alkolenker.

SN/robert ratzer Am Donnerstagabend und Freitagmorgen führte die Polizei in der Stadt Salzburg Verkehrskontrollen durch.