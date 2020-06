Mit 110 km/h und alkoholisiert im Ortsgebiet unterwegs

Bei Geschwindigkeitskontrollen in den frühen Morgenstunden am Montag zog die Polizei im Pongau zwei alkoholisierte Lenker aus dem Verkehr. Sie waren in St. Johann und Bischofshofen viel zu schnell unterwegs gewesen.

Die Polizisten führten die Geschwindigkeitskontrollen im Bereich einer 80 km/h Beschränkung auf der Pinzgauer Straße in St. Johann im Pongau durch. Ein 26-jähriger rumänischer Fahrzeuglenker war mit 125 km/h unterwegs. Er war nach Angaben der Polizei zudem nicht im Besitz eines Führerscheins und sein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Der Lenker wird angezeigt.

Kurze Zeit später stellten die Polizisten bei einem Pkw im Baustellenbereich bei einer 30 km/h Beschränkung in Bischofshofen eine Geschwindigkeit von 80 km/h fest. Die Polizisten fuhren ihm nach und maßen eine Geschwindigkeit von 110 km/h bei seiner Fahrt durchs Ortsgebiet. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 32-jährigen Österreicher einen Alkoholwert von 1,96 Promille fest. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen und Anzeige erstattet. Quelle: SN