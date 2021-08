Mit 14 zum Suchtgift und zuletzt kiloweise "Stoff" verkauft: Haft

Er ist recht eloquent und wirkt nun willig, sein Leben zu ändern - der erst zwanzigjährige Erstangeklagte, der am Montag wegen Drogenhandels in erheblichem Ausmaß sowie unerlaubten Umgangs mit Suchtgift vor dem Schöffensenat Platz nimmt. Der Staatsanwalt lastet dem Lehrabbrecher, der zuletzt wieder einen Job hatte, an, von 2019 bis März 2020 zumindest 13,5 Kilo Cannabis, 110 Gramm Kokain sowie 400 Gramm Speed und 300 Stück Ecstasy an mehrere Abnehmer verkauft zu haben.

Einen beträchtlichen Teil der Drogen soll er an den Zweitangeklagten verdealt haben - einen 24-jährigen Kellner. Der Anklage zufolge soll dieser dem 20-Jährigen für die Drogendeals seine Wohnung zur Verfügung gestellt, ihn beim Lagern und Abpacken unterstützt und selbst auch Suchtgift gewinnbringend weiterverkauft haben. Der Erstangeklagte (Verteidiger: RA Michael Hofer), drei Mal vorbestraft, zeigte sich gegenüber der Vorsitzenden Richterin Bettina Maxones-Kurkowski umfassend geständig. Schon als Vierzehnjähriger habe er erstmals Marihuana konsumiert: "Mit 16 Jahren habe ich dann schon täglich mehrmals Drogen genommen und ab 17 auch regelmäßig Kokain. Wegen der Drogensucht brach ich auch meine Gastrolehre ab - von meinen Freunden damals hat da eh schon keiner mehr gearbeitet. Meine starke Sucht hab ich dann mit dem gewinnbringenden Verkauf von Drogen finanziert", so der geständige Erstangeklagte.

Nur teilgeständig war der Zweitangeklagte (Verteidiger: Julian Covi). Seinem Rechtsvertreter zufolge habe der 24-Jährige selbst kein Suchtgift weiterverkauft und deutlich weniger Drogen vom 20-Jährigen bezogen, als dieser behaupte. Bemerkenswert: Der 24-Jährige wurde schon zehn Mal verurteilt, meist wegen Körperverletzung, saß aber noch nie in Haft. Dazu die Richterin: "Das ist bei so vielen Verurteilungen unüblich." - Der Erstangeklagte erhielt schließlich zwei Jahre teilbedingte Haft, acht Monate davon unbedingt. Nicht rechtskräftig. Im Fall des Zweitangeklagten wurde der Prozess vertagt.