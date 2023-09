Mit 16 Jahren Stammspieler in der Westliga: Grünauer Talent ist Paradebeispiel

Verteidiger Florian Lindner setzt sich in der Westliga durch. Mit dem 16-jährigen Eigengewächs soll Vorarlberg ein gutes Pflaster bleiben.

Westligist Grünau hat keines der jüngsten sechs Pflichtspiele gewonnen. Das 1:1 gegen den Tabellenfünften Imst am vergangenen Wochenende stimmt die Flachgauer, die so gut in die neue Saison gestartet waren, aber positiv. Nach sieben Runden stehen neun Punkte zu Buche. "In der Tabelle ist aber alles eng zusammen. Imst hat nur zwei Zähler mehr als wir", sagt der Sportchef des Tabellenzehnten, Helmut Rottensteiner.

Er zählt zu den größten Fans seiner Kicker. Einer, der in den ersten Runden herausragte, ist Florian Lindner. Der 16-Jährige trainierte schon im Frühjahr mit dem Regionalliga-Team. Unter Neo-Coach Josef Bauer, der im Sommer das Kommando übernahm, ist das große Talent Stammspieler. Der Linksverteidiger stand in allen sieben Partien auf dem Feld. "Florian spielt staubtrocken seinen Stiefel runter", sagt Rottensteiner, der auch die Bodenständigkeit und den Eifer des Youngsters lobt. "Er ist ein toller Typ, der von den Routiniers um ihn herum lernt. Er ist auch bei den Extratrainings am Sonntag dabei."

Lindner ist für den Sportchef auch das "Paradebeispiel" für den Weg, den die Grünauer verfolgen wollen. "Er ist ein Eigengewächs und seit seiner Kindheit bei uns im Verein", betont er. Damit Lindner und Co. auch in der nächsten Saison in der Westliga Erfahrungen sammeln können, muss das Team weiter konstant punkten. Am Samstag (16 Uhr) geht es nach Wolfurt und damit zum dritten Mal heuer nach Vorarlberg. "Wir fahren gern nach Vorarlberg, haben dort schon vier Punkte geholt. Auswärts tun wir uns sowieso leichter", sagt der Sportliche Leiter. "Das wird ein Spiel auf Augenhöhe."