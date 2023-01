Mit 2,02 Promille in Hallein unterwegs: Betrunkener Lenker kam mit Pkw von der Straße ab

Ein Tennengauer verursachte in Hallein einen Unfall. Er kam von der Straße ab und touchierte einen Baum. Die Pkw-Bergung gestaltete sich für die Feuerwehr schwierig.

Am Wochenende führt die Polizei mehrere Verkehrskontrollen im Land Salzburg durch. Allein in der Stadt Salzburg sind in der Nacht auf Sonntag 22 Anzeigen erstattet worden.

Doch auch an den anderen Wochenendtagen gingen den Beamten einige Verkehrssünder ins Netz. Am Freitag gegen 22.30 Uhr kam ein 40-jähriger Tennengauer mit seinem Pkw von der Dürrnberger Landesstraße (Hallein) ab. Das Auto touchierte einen Baum und wurde von der Leitschiene gestoppt. Ein Alkovortest beim Lenker ergab einen Wert von 2,02 Promille. Einen weiteren Alkotest wollte der Mann nicht abwarten. Laut Polizei verließ er die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Die Pkw-Bergung gestaltete sich für die Feuerwehr schwierig.

Kontrollen in der Stadt Salzburg: Führerschein an Ort und Stelle abgenommen

22 Anzeigen sind in der Stadt Salzburg in der Nacht auf Sonntag wegen verschiedener Verkehrsdelikte bei Schwerpunktkontrollen erstattet worden. Ein Lenker war dabei so betrunken, dass ihm an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen werden musste. Sechs Autofahrer wurden wegen Mängel der Kfz-Prüfstelle der Landesregierung vorgeführt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Schon in der Nacht auf Sonntag war in der Mozartstadt ein Autofahrer derart auffällig unterwegs gewesen, dass Zeugen die Polizei alarmierten. Wie sich herausstellte, war der 28-jährige Einheimische sowohl alkoholisiert als auch unter Drogeneinfluss.



Autotuning: 20-Jähriger versuchte Polizei zu täuschen

In den Morgenstunden des 27. Jänner 2023 versuchte ein 20-jähriger Fahrzeuglenker Polizisten der Landesverkehrsabteilung zu täuschen, heißt es in einer Aussendung. Das sei dem jungen Mann aber nicht gelungen: Bei einer Routineanhaltung forderten die Beamten den jungen Mann auf, das im Pkw eingebaute Luftfahrwerk komplett zu entlüften. Trotz einer offensichtlichen Komplettentlüftung seien die Verkehrspolizisten stutzig geworden und begleiteten den 20-Jährigen zur Kfz-Prüfstelle der Landesregierung. Tatsächlich wurde dort festgestellt, dass die Baranzeige zur Täuschung manipuliert wurde. In Folge wurden Kennzeichentafeln und Zulassungsschein abgenommen. Der Mann wird angezeigt.