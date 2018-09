Mit 2,58 Promille: Autofahrer rammt Holzzaun in Thumersbach

Zwei massiv betrunkene Autolenker haben am Wochenende im Land Salzburg mit Glück von ihnen verursachte Verkehrsunfälle überlebt.

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstag zu Mittag auf der Thumersbacher Landesstraße bei Zell am See gegen einen Holzzaun gekracht. Der 51-jährige Slowake, der von Bruck in Richtung Thumersbach unterwegs war, überstand den Unfall unverletzt. Ein Alkomat-Test ergab 2,58 Promille. Polizisten nahmen ihm seinen Führerschein ab.

Zu einem weiteren Unfall mit einem Alko-Lenker ist es in der Nacht auf heute, Sonntag, in Großarl im Pongau gekommen. Ein 21-jähriger Einheimischer kam mit seinem Pkw um 2.50 Uhr während der Fahrt in Richtung Hüttschlag auf die linke Seite der Großarler Straße (L109) und prallte gegen eine Steinmauer.

Über das automatische GPS-System sei ein Notruf abgesetzt worden, informierte die Landespolizeidirektion Salzburg. Laut Alkomat-Test hatte der unverletzt gebliebene Lenker 1,9 Promille. Auch er musste seinen Führerschein noch am Unfallort abgeben.

Quelle: SN