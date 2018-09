Wie die Polizei vermeldete, kam es Samstagmittag auf der Thumersbacher Landesstraße (Pinzgau) zu einem schweren Unfall.

In der Nähe von Bruck kam ein slowakischer Pkw-Lenker von der Straße ab und kollidierte mit einem Holzzauen. Der Zaun wurde auf einer Länge von 15 Metern beschädigt; auch am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der 51-Jährige hatte 2,58 Promille Alkohol im Blut - der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.

