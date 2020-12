Mit 208 km/h Richtung Schipiste

Ein 23-jähriger Oberösterreicher wurde am Samstag auf der Tauernautobahn Richtung Villach mit einer Geschwindigkeit von 208 km/h gestoppt.

Der Lenker wurde bei der Kontrollstelle Kuchl angehalten. Der 23-Jährige gab als Rechtfertigung an, dass er am Weg zum Schifahren sei. Dem Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und das Fahrzeug durch die Lebensgefährtin, welche als Beifahrerin im Fahrzeug war, weiter gelenkt. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Der Oberösterreicher wird der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.

Quelle: SN