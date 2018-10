Mit 23 Jahren zündete er den Turbo

Andreas Rest erlernte im elterlichen Betrieb den Beruf des Schmiedes. Ab 2003 entwickelte er das zweite Standbein weiter, investierte seither rund drei Millionen Euro. Ende November eröffnet er sein viertes Sportgeschäft.

550 Quadratmeter Verkaufsfläche auf zwei Etagen. Skischleif-Roboter, Sportmodeabteilung und Lounge inklusive. Wenn Ende November die neue "Silverjet I"-Kabinenbahn am Aineck in Betrieb geht, soll gleichzeitig auch der modernste Sportshop im Lungau eröffnet werden: "Wir haben noch mehr auf Qualität gesetzt. Speziell in der Shopgestaltung. Das Einkaufserlebnis weiß der Gast zu schätzen. Die Bergbahnen investieren viel und auch wir wollen unseren Teil dazu beitragen", sagt Sporthändler Andreas Rest. Neben Wohlfühl-Ambiente steht Service im Fokus: "Wir wollen einen Ski-Sofort-Service bei kurzer Wartezeit bieten", sagt der 38-Jährige. Seit 15 Jahren zieht er die Fäden im Betrieb. "Ich war damals mit 23 Jahren schon sehr jung. Am Anfang war es nicht leicht. Ich musste mich zwischen Freunden/Partys und der Firma entscheiden. Von meinem Vater habe ich aber gelernt, am Boden zu bleiben. Er ist nach wie vor ein guter Ratgeber." Den jungen Mauterndorfer packte damals der Ehrgeiz. Fortan steckte er all seine Energie in die Firma. Die Gunst der Stunde nutzte er gemeinsam mit seinem Vater Wolfgang 1999/2000. Durch den Bau des Skizentrums in Mauterndorf ergab sich die Möglichkeit, zeitgemäß am Markt aufzutreten. "Wir haben mit 250 m22 Verkaufsfläche begonnen. Heute sind es mit Skidepot 450 m22."

2007 investierte der Jungunternehmer 250.000 Euro in eine neue Ski-Service-Anlage. Rund 20.000 Skier werden dort im Winter präpariert. 2010 eröffnete Sport Rest zusätzlich einen Shop unterhalb vom Wastlwirt in St. Michael und seit 2014 ist der Betrieb bei der Sonnenbahn in St. Michael stationiert.

"Es wird immer nur dann investiert, wenn die Firma absolut gesund dasteht. Einige Standorte haben wir in der Vergangenheit auch abgelehnt, weil sie uns nicht weiterbringen. Der Einstieg beim Aineck in die Skiregion Katschberg ist der größte im Lungau. Das ergibt riesiges Potenzial und ist ein Vorteil für den Urlaubsgast. Skier können in Mauterndorf ausgeliehen werden. Wenn ein Problem auftritt, können sie in jeder Filiale umgetauscht werden. Generell verlagert sich der Skiverleih zu den Talstationen. Es ist einfach bequemer." Inspirationen für neue Shops bekommt er auch durch seine Reisen nach Australien oder Dubai: "Ich schaue mir gerne überall, wo ich hinkomme, Sportgeschäfte an."

Ab der Wintersaison sind rund 25 Mitarbeiter eingestellt. Rund 3000 Paar Skier gibt es dann im Verleih: "Unsere Mitarbeiter sind der wichtigste Baustein. Geht es ihnen gut, so geht es auch der Firma gut. Wir freuen uns jederzeit auf Neuzugänge." Trotz Expansion ist es nach wie vor ein Familienbetrieb geblieben. Bruder Thomas behandelt steuerrechtliche Belange, Bruder Wolfgang kümmert sich um die Shop-Vernetzung im IT-Bereich und Mama Wilma erledigt die Buchhaltung.

Seit 1574 existiert die Hackenschmiede, seit 1766 ist das Kulturgut im Besitz der Familie Rest. Ab 1914 wurde neben der Schlosserei auch eine Wagnerei betrieben. Eine patentierte mechanische Bremsvorrichtung (1929) und handgemachte Holzskier (ab 1954) zählen zu den Meilensteinen.