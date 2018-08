Der ewige Traum, Pilot zu werden: Ein junger Salzburger erfüllt ihn sich gerade.

"In der Luftfahrt arbeiten ohne Pilot zu sein, ist wie bei Porsche arbeiten, aber keinen Führerschein besitzen." Diese Worte von Carsten Spohr, Vorstand-Chef der Lufthansa, wird Maximilian Egger lange nicht vergessen. Der 23-jährige Salzburger will im kommenden Jahr als "First Officer" Linienpilot bei der Lufthansa-Tochter AUA werden und sich so einen Lebenstraum erfüllen.