Mit acht Kilo Drogen nach Argentinien - Strafprozess gegen Salzburger läuft

Der Mann, von Beruf Discjockey, steht derzeit in Buenos Aires vor Gericht. Er soll eine große Menge Methamphetamin in das südamerikanische Land geschmuggelt haben.

Bereits am 14. Februar, die SN hatten berichtet, wurde ein Salzburger Discjockey auf einem Flughafen bei Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens festgenommen. Laut argentinischen Medien hatte der DJ, der aus Amsterdam nach Südamerika gereist war, fast acht Kilo der illegalen Partydroge MDMA (Methamphetamin) im Gepäck. Das Suchtgift in Pulverform mit einem Straßenverkaufswert von rund 450.000 Euro war demnach im doppelten Boden des von ihm mitgeführten Koffers entdeckt worden. Seither sitzt der Salzburger in U-Haft.

Derzeit läuft der Strafprozess ...