Mit Allrad und Blaulicht als Erste am Einsatzort

Die First Responder - die Ersthelfer des Roten Kreuzes - bekamen nun ein eigenes Einsatzfahrzeug.

Fünf top ausgebildete Rotkreuz-Sanitäter sind in Wagrain und Kleinarl als First Responder im Einsatz. Sie werden, wenn es in in einem der beiden Orte einen Notfall gibt, gleichzeitig mit dem Rettungsdienst alarmiert. Während die regulär im Dienst befindlichen Rettungskräfte dann aber aus St. Johann anfahren müssen, sind die fünf First Responder vor Ort und daher schneller am Platz des Geschehens, um erste Hilfe zu leisten. Die Alarmierungen erfolgen etwa bei (Verkehrs-)Unfällen, Herzinfarkten und ähnlichen Notsituationen, bei denen es auf jede ...