Mit Baseball- und Golfschläger auf Autoinsassen eingeprügelt: Vier junge Männer in Salzburg verurteilt

Mehrere Opfer in Straßwalchen brutal malträtiert. Drei Jahre teilbedingte Haft für 19-jährigen Hauptangeklagten.

Ins Finale ging am Freitag der Schöffenprozess um eine äußerst brutale Gewaltattacke auf vier Autoinsassen in Straßwalchen in der Nacht des 23. August 2022. Laut Anklage hatten damals vier junge Stadt-Salzburger - ein hauptangeklagter 19-Jähriger und drei mitangeklagte Freunde von ihm (20, 21, 20) - mit einem Baseball- und einem Golfschläger bewaffnet auf die Autoinsassen eingedroschen. Die Angeklagten sollen zudem auf die Opfer eingetreten und mit Fäusten auf sie eingeschlagen haben.

Eines der Opfer, alle ebenfalls junge Männer, wurde wiederholt im Gesicht getroffen, sei zehn Minuten bewusstlos gewesen und habe etliche Brüche im Gesicht erlitten. Staatsanwältin Karin Sperling zufolge hatten die Angeklagten auch massiv auf das Auto ihrer Opfer eingeschlagen und dieses erheblich beschädigt. Hintergrund des inkriminierten Gewaltexzesses: Der hauptangeklagte 19-Jährige, er hat türkische Wurzeln, habe in Straßwalchen einem Mann eine massive Abreibung verpassen wollen, mit dessen Schwester er eine Beziehung hat. Mit dieser Beziehung sei jedoch das - spätere - Opfer, das aus einer kurdischen Familie kommt, nicht einverstanden gewesen. Aus diesem Grund, so Staatsanwältin Sperling, habe es schon länger Spannungen zwischen dem 19-jährigen Hauptangeklagten und dem Bruder der Freundin gegeben. RA Robert Morianz, Verteidiger aller Angeklagten, hatte zu Prozessbeginn am Donnerstag betont, "dass nur der 19-jährige Hauptangeklagte damals total ausgerastet ist. Nur er hat eine Waffe, sprich den Baseballschläger, eingesetzt." Die Mitangeklagten hätten nur zum Teil Tätlichkeiten begangen. Laut Anklage war das Quartett dem späteren Opfer durch Straßwalchen nachgefahren und hatte dieses schließlich an einer Kreuzung gestoppt.

Am Freitagabend ergingen dann die Urteile des Schöffengerichts (Vorsitz: Thomas Tovilo-Moik). Der Hauptangeklagte erhielt u. a. wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung drei Jahre teilbedingte Haft (ein Jahr davon unbedingt).

Die drei Urteile gegen die Mittäter: ein Jahr bedingt plus 3420 Euro unbedingte Geldstrafe, acht Monate teilbedingt (eines davon unbedingt), sowie zwölf Monate gänzlich bedingt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.