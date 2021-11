Mit Bierflasche grundlos auf junge Leute eingeschlagen: Haft für Deutschen in Salzburg

"Es war eine absolut sinn- und hirnlose Tat. Ich hatte viel zu viel getrunken." So rechtfertige ein 37-jähriger Deutscher am Montag vor einem Salzburger Schöffengericht (Vorsitz: Dagmar Schmidt) den Gewaltexzess, den er in einer Julinacht 2021 in der Salzburger Altstadt verübt hatte.

SN/apa Symbolbild.