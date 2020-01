Mit Bierglas auf Kopf geschlagen

Raufhandel zweier Mongolen in Salzburg-Lehen endete im Krankenhaus.

Dienstagnacht kam es nach Mitternacht in einem Lokal im Stadtteil Lehen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei mongolischen Staatsangehörigen. Die vorerst verbale Auseinandersetzung endete in einer Rauferei, wobei der 34-jährige Mann seinem 37-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug und dieser in der Folge mit einem Bierglas und anschließend mit einem Aschenbecher auf den Kopf seines Gegners schlug. Beide Männer mussten verletzt in verschiedene Krankenhäuser (Uniklinikum und UKH) verbracht werden.

Quelle: SN