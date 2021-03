Mit Coronavirus infizierter Arzt ordinierte im Pongau: Gericht verhängte U-Haft

Der Mann wurde am Mittwoch festgenommen, weil er nach einem positiven Coronatest die Quarantäneanordnung zwei Mal ignoriert haben soll. Das Landesgericht begründete die U-Haft mit Tatbegehungsgefahr. Acht Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Ein Arzt im Pongau soll trotz seiner ihm nach einem positiven Test bekannten Infektion mit dem Coronavirus weiter ordiniert haben. Wie berichtet, soll er dabei weder eine Maske getragen noch den Mindestabstand zu seinen Patienten eingehalten haben. Gleich zwei Mal soll der Mediziner die Quarantäneanordnung der Behörden ignoriert haben. Die Polizei nahm den Mann am Mittwoch fest und brachte ihn in die Justizanstalt nach Puch-Urstein.

Gericht beruft sich auf "gesellschaftliche Wirkung"

Die Staatsanwaltschaft, die die Festnahme angeordnet hatte, ermittelt wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten gegen den Mediziner. Das Landesgericht verhängte wegen Tatbegehungsgefahr am Donnerstag die U-Haft über den Mann, da der Vorwurf in seiner "gesamtgesellschaftlichen Wirkung schwere Folgen hat, zumal es sich bei ihm um einen Arzt handelt, der trotz positivem Test ordiniert haben soll. Aufgrund der Eigenschaft als Arzt hätte er, so das Gericht, über die medizinischen Hintergründe genau Bescheid wissen müssen und habe sich - so der dringende Tatverdacht - trotzdem der Absonderung widersetzt", erklärte Gerichtssprecher Peter Egger. "Gelindere Mittel sind mit Blick auf die fehlende Unrechtseinsicht des Beschuldigten nicht geeignet, die Haftgründe aufzuheben."

Mediziner droht ein Berufsverbot

Abgesehen von strafrechtlichen Konsequenzen droht dem Mediziner auch ein Berufsverbot. Das entsprechende Bundesgesetz sieht nämlich vor, dass der Landeshauptmann die Berufsausübung bei "Strafverfahren wegen grober Verfehlungen" bis zum rechtskräftigen Abschluss zu untersagen hat, "sofern es das öffentliche Wohl erfordert und Gefahr in Verzug ist". Entsprechende Schritte seien noch nicht eingeleitet, da die Justiz am Zug sei und es seitens der Ermittlungsbehörde keine Information an das Land gegeben habe, teilte dessen Sprecher Franz Wieser mit.

Acht Kontaktpersonen in Quarantäne

Die BH St. Johann hat inzwischen acht Personen ermittelt, die mit dem Infizierten in engerem Kontakt gestanden sind. Sie wurden in Quarantäne geschickt. "Die Schnelltests waren alle negativ. Die Auswertung der PCR-Proben läuft", sagte Wieser.

Der Arzt wurde bereits am Mittwoch in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Dort habe man im Umgang mit infizierten Insassen mittlerweile Erfahrung, sagte deren Leiter Dietmar Knebel. Im Februar hatte sich dort ein Cluster auf zwischenzeitlich mehr als 50 infizierte Häftlinge ausgewachsen. "Wir haben eigene Isolationsbereiche für genau solche Fälle", schilderte Knebel. Zuletzt sei die Anstalt wieder coronafrei gewesen.