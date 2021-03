Mit Coronavirus infizierter Zahnarzt ordinierte im Pongau: Gericht verhängte U-Haft

Der Mann wurde am Mittwoch festgenommen, weil er nach einem positiven Coronatest die Quarantäneanordnung zwei Mal ignoriert haben soll. Das Landesgericht begründete die U-Haft mit Tatbegehungsgefahr. Acht Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Ein Zahnarzt aus dem Gasteinertal soll weiter ordiniert haben, obwohl ihm bekannt war, dass er mit dem Coronavirus infiziert worden war. Er soll dabei weder eine Maske getragen noch den Mindestabstand zu seinen Patienten eingehalten haben. Gleich zwei Mal soll der Mediziner die Quarantäneanordnung der Behörden ignoriert haben. Die Polizei nahm den Mann am Mittwoch fest und brachte ihn in die Justizanstalt nach Puch-Urstein.

Untersuchungshaft wegen Tagbegehungsgefahr

Die Staatsanwaltschaft, die die Festnahme angeordnet hatte, ermittelt wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten gegen den Mediziner. Das Landesgericht verhängte wegen Tatbegehungsgefahr am Donnerstag die U-Haft über den Mann, da der Vorwurf in seiner "gesamtgesellschaftlichen Wirkung schwere Folgen hat, zumal es sich bei ihm um einen Arzt handelt. Aufgrund dessen hätte er, so das Gericht, über die medizinischen Hintergründe genau Bescheid wissen müssen und habe sich - so der dringende Tatverdacht - trotzdem der Absonderung widersetzt", erklärte Gerichtssprecher Peter Egger. "Gelindere Mittel sind mit Blick auf die fehlende Unrechtseinsicht des Beschuldigten nicht geeignet, die Haftgründe aufzuheben."

Verteidiger spricht von "Missverständnis"

Der Zahnarzt wird vertreten von Rechtsanwalt Kurt Jelinek. Er sagt, dass es ein Missverständnis bezüglich der Coronatests gegeben habe. Er werde ehestmöglich die Enthaftung beantragen.

Abgesehen von strafrechtlichen Konsequenzen droht dem Zahnarzt auch ein Berufsverbot. Das entsprechende Bundesgesetz sieht nämlich vor, dass der Landeshauptmann die Berufsausübung bei "Strafverfahren wegen grober Verfehlungen" bis zum rechtskräftigen Abschluss zu untersagen hat. Entsprechende Schritte seien noch nicht eingeleitet, da die Justiz am Zug sei und es seitens der Ermittlungsbehörde keine Information an das Land gegeben habe, teilte dessen Sprecher Franz Wieser mit.

Die BH St. Johann hat acht Personen ermittelt, die mit dem Infizierten in engerem Kontakt gestanden sind. Sie wurden in Quarantäne geschickt, PCR-Tests stehen noch aus.

ÖGK bemüht sich um Auflösung des Vertrags

Der Arzt hat einen Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse. ÖGK-Arbeitnehmerobmann Andreas Huss sagt, dass der Arzt mehrmals auffällig gewesen sei. Es habe auch Beschwerden von Patienten gegeben. Eine strafrechtliche Verurteilung würde den Verlust des Kassenvertrags mit sich ziehen. Die Kasse sei aber darum bemüht, den Vertrag schon davor aufzulösen: Das sei allerdings nur einvernehmlich möglich.

Zahnärztekammer wollte Sanitätsdirektion einschalten