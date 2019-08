Gleich mehrere Leser der "Salzburger Nachrichten" wandten sich am Montag an die Redaktion. Sie zeigten sich über Baumfällungen besorgt, die derzeit im Rahmen der Abrissarbeiten des alten Kurhauses an der Schwarzstraße stattfinden. Eine Reaktion, die Christian Stadler, Leiter des Gartenamts ...