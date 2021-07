Mit dem fremden Geld wurde in Bad Gastein alles anders

Vom Dorf Wildbad Gastein zum mondänen Tourismusort: Ein neues Buch zeichnet die spannende Baugeschichte Bad Gasteins nach.

Judith Eiblmayr hat in den vergangenen Jahren viele Bilder von Bad Gastein gesehen. Rund um das Jahr 1840 hat sie den Ort am schönsten gefunden. "Bis dahin war er unberührt und natürlich gewachsen, man hat das Naturschauspiel Wildbad noch erleben können." Dann habe der Staat begonnen, Grundstücke zu verkaufen. Mit dem fremden Geld sei binnen weniger Jahrzehnte alles anders geworden. "Es wurden zu viele große Bauten hochgezogen, die später zur Bürde wurden", sagt Eiblmayr. Die Gemeinde habe in den 1890ern ...