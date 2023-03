Mit dem Hop-on-hop-off-Bus bis nach Hallein und Bayern

Ab kommenden Samstag werden die touristischen Highlights von Salzburg, Hallein und Berchtesgaden mit einer neuen Buslinie verbunden.

Rund zwei Jahre hat es gebraucht von der ersten Idee bis zur Umsetzung: Ab 1. April verkehrt ein neuer Hop-on-hop-off-Bus zwischen Salzburg, Hallein und Berchtesgaden. Die neue grüne Linie startet täglich um 9, 12 und 15 Uhr am Mirabellplatz und führt dann mit Stopps am Schloss Hellbrunn und an der Untersbergbahn in St. Leonhard nach Hallein. Vom Keltenmuseum geht es über die Salzwelten und die Zinkenlifte am Dürrnberg weiter nach Berchtesgaden, wo der Bus am Dokumentationszentrum Obersalzberg, im Markt und ...