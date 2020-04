Die Musikschüler Simon und Daniel Hofer werden aktuell mit technischen Hilfsmitteln unterrichtet. Papa Stefan blickt ihnen dabei über die Schulter.

Eigentlich haben Simon (8) und Daniel (12) Hofer einmal pro Woche Musikunterricht in Tamsweg und St. Michael. Seit 16. März ist vieles anders. So spielt Musiklehrer Herbert Hofer die Klarinettenübung jetzt in sein Smartphone ein und schickt sie per WhatsApp ...