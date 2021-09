Mit dem Körper Flagge zeigen: Salzburg will Bewegte Stadt werden - Bürgertalk auf 6. Oktober verschoben

Bürgerinnen und Bürger können ihre Ideen für Sport, Bewegung und Freiflächen in ihrem Viertel einbringen: Der Termin wurde aufgrund der Schlechtwetterprognose auf Mittwoch, 6. Oktober, verschoben. Ab 17 Uhr am Glanspitz. Wir haben vorab einen kleinen Teil des kostenlosen Angebots der Stadt Salzburg unter die Lupe genommen: die Calisthenics -Anlagen in den Parks.

Sieht einfach großartig aus - sowohl die Übungen als auch die Menschen, die sie jahrelang machen. Unter der Haut zeichnen sich wohl geformte Muskeln ab und Mann zeigt der unbedarften Zuschauerin im Calisthenics-Park bereitwillig, was er so kann. Diese Anlagen hat die Stadt während der Corona-Zeit aus dem Boden wachsen lassen, ohne dass viele wissen würden, wozu sie dienen. Martin Dechet treffen wir in der Anlage am Spielplatz neben der Polizeidirektion. Gekonnt schwingt er auf der Stange oder ...