Mit dem Picknickkorb durch den stillen Advent am See

Trotz Sperre der Gastronomie bieten Frauen den Besuchern der Adventmärkte am Wolfgangsee kulinarische Köstlichkeiten "to go".

Es sei das mit "Abstand" beste Picknick am Wolfgangsee in der Adventzeit. Wobei Abstand wörtlich gemeint sei, sagte Maria Alba Bonomo, besser bekannt als "Alm-Marie" in St. Gilgen. Gemeinsam mit der Gamsjaga-Wirtin Christine Weber entwickelte sie ein kulinarisches Konzept, wie Besucher des Adventmarkts trotz fehlender Punsch-, Maroni- oder Bratwurststände doch noch etwas mehr genießen können. "Unsere Idee ist einfach. Gastwirten ist es derzeit erlaubt, Speisen und Getränke zum Mitnehmen anzubieten. Wir haben nun Advent-Picknickkörbe zusammengestellt, die vielfältig bestückt ...