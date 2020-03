Durch die Covid-19-Pandemie ist die Welt aus den Fugen geraten. Beim Puzzeln lassen sich Welten aller Art daheim im Wohnzimmer Stück für Stück zusammensetzen. Die Nachfrage ist riesig.

Knapp 70 mal 50 Zentimeter. In vielen Familien spielt sich die Freizeitgestaltung derzeit auf einer Fläche dieser Größe ab. Sie entspricht der eines Puzzles mit 1000 Teilen. Ambitionierte wagen sich an doppelt oder drei Mal so viele Teile.

...