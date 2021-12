Mit den Öffis gibt es in St. Koloman den Tourenkurs billiger

Im Sommer sammelt sie Kräuter, im Winter unterrichtet sie Tourengeher: Die St. Kolomaner TVB-Chefin Martina Egger will nachhaltigen Tourismus forcieren - und geht selbst mit gutem Beispiel voran.

Mit Wildkräuter-Feinkost, Kräuterwanderungen und Kräuter-Kochworkshops hat sich Martina Egger seit März 2020 einen Namen gemacht. Mit ihrer Marke "AlmSinn" will sie Menschen zur Natur hinführen und den Einstieg in die Welt der Wildkräuter ermöglichen. Da aber im Winter keine Kräuter wachsen und Egger begeisterte Skitourengeherin ist (und Geschäftsführerin des örtlichen Tourismusverbandes), will sie auch im Winter die Menschen für nachhaltige Angebote begeistern: Gemeinsam mit dem staatlich geprüften Bergführer Hans Eichholzer aus Kuchl hat sie zwei- und dreitägige Skitouren-Anfängerkurse zusammengestellt.

