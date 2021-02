Mit der Lockdown-Box aus Hallein und anderen Extras in die Fastenzeit

40 Tage auf Alkohol, Süßes oder Fleisch zu verzichten klingt in Zeiten der Pandemie so prickelnd wie stilles Mineralwasser. Aber: Es gibt Abhilfe.

"Wir haben heuer schon auf so vieles verzichtet, da muss jetzt nicht auch noch gefastet werden", findet Aaron Priewasser von der Halleiner Genusskrämerei. Nach einer Schaffenspause im Jänner sind er und seine Mutter Alexandra nun mit neuen Ideen durchgestartet. Wie mit dem "Krämer in a Box" mit thematisch passenden Speisen. Gut angenommen wurden etwa die Valentinsbox oder der Heringsschmaus am Aschermittwoch. Mit der Lockdown Survival Box kann man ein ganzes Wochenende hemmungslos schlemmen (95 Euro). Sie enthält vier Mahlzeiten und ...