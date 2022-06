Mit Drohnen Rehkitze gerettet

Mit Drohne und Wärmebildkamera konnten heuer bereits 32 Rehkitze gerettet werden.

Für die Mission muss das Team vor Sonnenaufgang aufstehen. Schon morgens kurz nach vier Uhr starten die Mitglieder des Vereins Rehkitzrettung und Copterassistenz. Dann geht es hinaus in die Natur. Immer mit dabei: eine Drohne und eine Wärmebildkamera. Die Drohnenpiloten müssen ihre Drohne noch vor Sonnenaufgang über die Wiesen schweben lassen, denn die Infrarotkameras erkennen zu diesem Zeitpunkt am besten die Wärmepunkte. Wird ein Kitz entdeckt, wird es in Absprache mit dem Landwirt bzw. dem zuständigen Jäger entweder aus dem ...