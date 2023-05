Mit Druck und Stress umgehen

Die Jahresnote wird seit der Pandemie in die Maturanote eingerechnet. Dadurch sind die Abschlussprüfungen in den jeweiligen Schulen für die Lernenden entspannter und die Arbeit während des Jahres wird belohnt.

Viele Generationen haben noch jahrelang nach der Matura Albträume. Und das, obwohl sie bestanden haben. Wenn die Tagesverfassung bei den schriftlichen und mündlichen Prüfungen miserabel ist, ist es meist auch die Note. Zudem sind die Stärken unterschiedlich: Die einen legen Prüfungen lieber schriftlich ab, die anderen mündlich. Darauf nimmt unser Schulsystem wenig Rücksicht. Seit der Pandemie wird die Jahresnote in die Maturanote miteinbezogen. Somit wird der Fleiß während des Jahres oder überhaupt der Schulzeit miteingerechnet. Denn was in den vier bis fünf Jahren der jeweiligen Schule nicht gelernt wird, kann meist auch bis zur Matura nicht mehr aufgeholt werden. Andererseits müssen junge Menschen in unserer Kultur lernen, Druck auszuhalten und in Stresssituationen das Gelernte und hoffentlich auch Verstandene abzurufen. Spätestens im Berufsleben wird das verlangt.