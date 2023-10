Mit 37 km/h am E-Scooter durch Salzburg

Ein erst 14-Jähriger wurde in der Stadt Salzburg von Polizisten in einer 30-km/h-Zone gestoppt.

Verkehrspolizisten führten am Nachmittag des 25. Oktober Lasermessungen in der Stadt Salzburg durch. Dabei fiel ein erst 14-jähriger Österreicher auf, welcher mit seinem E-Scooter in einer 30-km/h-Zone mit 37 km/h unterwegs war. Bei der darauffolgenden Anhaltung stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug neben einer Zulassung eine Haftpflichtversicherung, eine Lenkberechtigung sowie ein Helm erforderlich wären. Der 14-Jährige gab an, davon nichts gewusst zu haben. Der Jugendliche wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.

In der Nacht auf den 26. Oktober führten Polizisten Schwerpunktkontrollen im Bezirk Pongau durch. Neben insgesamt 39 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen wurden zwei Pkw-Lenkern die Führerscheine wegen Alkohol am Steuer abgenommen. Demnach hatte ein 35-jähriger Pkw-Lenker 1,38 Promille und eine 24-jähriger Pkw-Lenker 1,54 Promille. Weitere fünf Kfz-Lenker werden wegen Minderalkoholisierung bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.