Mit einem Messer in der Hand drohte ein Mann einem Kellner mit dem Umbringen

Am Samstag drohte ein 35-jähriger polnischer Staatsangehöriger einem 47-jährigen Kellner eines Gasthauses in Salzburg Aigen mit dem Umbringen, indem er dies mit einem Messer in der Hand bekräftigte. Das meldet die Polizei. Der Täter verließ jedoch anschließend das Lokal, entledigte sich des Messers und flüchtete. Die Polizei konnte der Mann ausfindig machen. Über Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt. Motive zur Tat sind derzeit nicht bekannt.

Quelle: SN