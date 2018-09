Mit Einsatz zum Finanzprofi

Der sechste Klotz muss auch noch drauf. Ein Spiel trainiert das Teamwork von 34 Jugendlichen. Nicht jeder von ihnen peilt die Karriere in einer Bank an. Trotzdem erweitern sie ihr Wissen über Geld & Co. Am Ende der Finanzakademie soll das Zertifikat ihren Weg in den Lieblingsberuf ebnen.

Erst kommt das Gruppenfoto dran. 34 Jugendliche, die höhere Schulen im Flachgau besuchen, halten den Daumen in die Höhe. In acht Modulen werden die 16- bis 17-Jährigen nun bis Mai 2019 zu Finanzprofis. Bei der Auftaktveranstaltung der Raiffeisen-Salzburg-Finanzakademie war die Stimmung bestens. Michael Porenta hat vor elf Jahren diese Ausbildungsschiene ins Leben gerufen, "auch um daraus neue Mitarbeiter fürs Haus zu bekommen". Etwa 1600 Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und 17 aus Gymnasien, Handelsakademien, höheren Schulen haben bis dato daran teilgenommen.