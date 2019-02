Mit "Essen auf Rädern" seit 30 Jahren unterwegs

Der Soziale Hilfsdienst Seekirchen feiert Jubiläum und ist mit seinem Angebot wieder zu den Ursprüngen zurückgekehrt. Gefeiert wird am 17. Februar im Pfarrsaal.

Zwischen Weihnachten 1988 und Neujahr wurden die ersten Essen vom Sozialen Hilfsdienst Seekirchen (SHDS) ausgeliefert. "Es waren fünf Essen, die täglich mit den eigenen Autos zugestellt wurden, und wir haben noch selbst gekocht", erinnert sich Renate Furtlehner an die Anfänge von "Essen auf Rädern". "Die Zahl der Abnehmer stieg stetig, die ersten fünf Jahre bezogen wir das Essen von Seekirchner Wirten, danach aus der Küche des Seniorenheims", so Furtlehner, die seit 2016 Obfrau des SDHS ist.

Entstanden war die Idee zu dieser nicht mehr wegzudenkenden sozialen Einrichtung bei einer Gemeindeklausur mit dem damaligen Pfarrer Anton Radauer. Als Obmann fungierte bis vor drei Jahren der Arzt Leonhard Laimböck. Die organisatorischen Aufgaben erledigte Renate Furtlehner zunächst von ihrem Wohnzimmer aus. Mit den Jahren wuchsen auch die Aufgaben. Neben "Essen auf Rädern" wurde noch Hauskrankenpflege und Weiterführung des Haushaltes angeboten. Dazu kamen noch ein ehrenamtlicher Besuchsdienst und das Tageszentrum im Seniorenheim. "Wir haben 17 Personen beschäftigt, was für uns als privater Verein schließlich nicht mehr in der Form zu bewältigen war", berichtet Renate Furtlehner. Schließlich wurden die pflegerischen Bereiche im Jahr 2014 an das Salzburger Hilfswerk abgegeben. Weiter geführt wurde aber "Essen auf Rädern".