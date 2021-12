Mit Experimentierbox für Volksschullehrer zu spannendem Unterricht und forschend-entdeckendem Lernen

Mit der "NaWi - geht das?"-Experimentierbox bereiten Wissensfabrik Österreich und Pädagogische Hochschule naturwissenschaftliche Fächer für Salzburger Volksschullehrer auf.

Schwedenbomben, die explodieren, Gummibärchen auf Tauchstation oder Orangen mit Schwimmwesten - noch nie gehört? Macht das nicht neugierig?

Unter diesen Begriffen laufen Experimente, die in der "NaWi - geht das?"-Experimentierbox der Wissensfabrik Österreich für das Lehrpersonal didaktisch aufbereitet werden. Jedes Jahr wird diese Lehrerfortbildung an der Pädagogischen Hochschule angeboten - kürzlich bereits zum achten Mal. "So wie im Vorjahr haben wir die Veranstaltung online durchgeführt, was aber die Freude am Experimentieren nicht schmälert", erzählt Organisatorin Christina Brandauer. Sie ...