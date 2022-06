Mit Fahrradhelmen und Halbschuhen am Hochkönig: Rettungsaktion für Wanderer

Bergretter und Polizeihubschrauber mussten am Samstag in Salzburg gleich mehrfach ausrücken, um erschöpfte und überforderte Wanderer zu retten.

Am Samstag sind die Salzburger Bergretter und der Polizeihubschrauber gleich mehrfach ausgerückt, um festsitzende Wanderer aus alpinen Notsituationen zu befreien. Einen 33-jährigen Österreicher mit seiner 26-jährigen deutschen Begleiterin musste die Alpinpolizei am frühen Nachmittag am Taxenbacher Kitz-Klettersteig bergen, die Urlauber hatten die Route unterschätzt und erschöpft den Notruf abgesetzt. Ähnliche Schicksale ereilten einen deutschen Pensionisten und drei waghalsige Wanderer aus Ungarn.

Der 75-jährige Deutsche war am Vormittag oberhalb des Reedsees im Gasteinertal vom Weg abgekommen und in unwegsames Gelände geraten. Der Mann wollte über den Reedsee-Steig zur sogenannten Palfnerscharte aufsteigen, kam jedoch kurz oberhalb des Reedsees vom Weg ab und ging dort so lange weiter, bis er schlussendlich oberhalb des Anlauftales, bei den steil abfallenden Wänden der Steinernen Jungfrau, nicht mehr weiterkam. Er setzte einen Notruf ab. Der Deutsche wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers mittels Taubergung geborgen und unverletzt ins Tal geflogen.

Ratschlag des Hüttenwirtes ignoriert

Waghalsig waren auch drei Ungarn unterwegs. Sie stiegen am Samstag über den Königsjodler-Klettersteig auf den Hochkönig auf und erreichten gegen 16 Uhr das Matrashaus. Die drei Ungarn waren mit Fahrradhelmen und "sportlichen Halbschuhen" ausgerüstet, wie es im Polizeibericht heißt. Der Wirt des Matrashauses warnte die Ungarn noch vor einem Abstieg durch das Birgkar und riet, über den Normalweg über die Mittenfeldalm in Richtung Arthurhaus abzusteigen. Doch diesem Ratschlag folgten die Ungarn nicht. Die beiden Männer im Alter von 28 und 32 Jahren sowie eine 32-jährige Frau stiegen gegen 17 Uhr durch das Birgkar ab. Gegen 19 Uhr, auf einer Seehöhe von rund 2800 Metern, kamen sie bei einem Schneefeld nicht mehr vor oder zurück. Verzweifelt und erschöpft wählten sie gegen 19.35 Uhr den Notruf. Der Alpinpolizei gelang es, mit Hilfe des Roten Kreuzes, den ungefähren Standort der Alpinisten zu ermitteln und diese mit dem Polizeihubschrauber zu lokalisieren. In einer aufwendigen Taubergung wurden die drei ungarischen Staatsangehörigen von der Hubschrauberbesatzung auf den Hochkönig und danach ins Tal geflogen. Die drei waren nach der Bergung sichtlich geschockt, jedoch unverletzt.