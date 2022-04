Mit Feuerlöschern in Garage gesprüht: 16-Jähriger ausgeforscht

Ende Dezember löste ein damals noch Unbekannter einen Feuerwehreinsatz in der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg aus. Wie die Polizei am Samstag vermeldete, konnte ein Täter nun gefunden werden.

SN/robert ratzer Ein Jugendlicher hat im Dezember mit Feuerlöschern gesprüht und so einen Brandeinsatz ausgelöst. (Symbolbild).