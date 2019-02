Mit Glück und viel Essen ins chinesische Jahr des Schweins

Mit liebevoll gestalteter Dekoration starten Linhong Zhao und ihre Mitarbeiterinnen in das neue Jahr. Rote Spruchbänder, die bewusst die Türen zieren, sollen das ganze Jahr über Glück schenken.

Ein großes goldenes Zeichen schmückt das rote Blatt Papier, das auf der Eingangstür des China Centers in der Linzer Bundesstraße hängt. Es handle sich um das Symbol für Glück, erklärt Linhong Zhao, Direktorin der Sprachschule. Die rechte Seite steht für den Mund und das Reisfeld und soll dafür sorgen, dass es der Familie nie an Essen mangelt, der linke Teil zählt als heilige Seite. Das Symbol werde stets an Tür oder Tor angebracht, sodass man dem Glück sowohl beim Hinein- als auch beim Hinausgehen begegne. Häufig ist es auch auf Spruchbändern zu finden, die am rechten sowie linken Türrahmen angebracht sind.