Mit europäischem Haftbefehl gesucht: 34-jähriger Deutscher in Salzburg festgenommen

Der Mann aus Baden-Württemberg hatte zuvor einen 24-jährigen Berchtesgadener mit einem Pfefferspray leicht verletzt.

Samstagfrüh nahm eine Polizeistreife eine Köperverletzung im Salzburger Stadtzentrum wahr. Ein 24-jähriger Berchtesgadener gab dabei an, von einer Person durch einen Pfefferspray leicht verletzt worden zu sein und konnte die Fluchtrichtung des Täters angeben. Dieser wurde daraufhin im Nahbereich angetroffen. Es stellte sich heraus, dass der 34-jährige Deutsche aus Baden-Württemberg per europäischem Haftbefehl gesucht wird. Daher wurde er festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg überstellt, berichtet die Polizei.