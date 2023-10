Mit Herz und Regionalität auf die "Auszeit"

Nach dem gesundheitsbedingten Rückzug des ehemaligen Pächterpaares Alexander Reitinger und Patricia Eder geht die Werfenwenger "Auszeit" am 1. November mit Richard Rohrmoser und Hannes Koller als neue Pächter in die Saison.

Richard Rohrmoser und Hannes Koller gehen am 1. November in ihre erste Saison als Pächter der „Auszeit“.

Die Auszeit bei der Rosnerköpfl-Bergstation in Werfenweng gilt als beliebter Ausflugspunkt für Naturliebhaber. Nachdem das ehemalige Pächterpaar Alexander Reitinger und Patricia Eder wegen gesundheitlicher Gründe ihre Pacht beenden musste, fand man nun mit Richard Rohrmoser und Hannes Koller eine Nachfolge. "Wir haben nicht vor, am gewohnten und erfolgreichen Konzept der Auszeit-Alm viel zu ändern", erklärt das Pongauer Duo. "Wir müssen dort oben das Rad nicht neu erfinden. Einzig in der Küche wird sich was tun." Das Zweigespann plant nämlich, mit ihren Mahlzeiten in die Haubenküche einzutauchen. "Einfach gut, bürgerlich und mit besonderem Fokus auf Regionalität", verspricht der steirischstämmige Wahl-Hüttauer Hannes Koller.

Erste Hütten-Erfahrungen im Tennengau gesammelt

Rohrmoser und Koller lernten sich vor gut sieben Jahren auf Saison in Obertauern kennen. "Von da an blieben wir in Kontakt, wurden Freunde und entschlossen uns dazu, den Sprung zu wagen, eine Hütte zu übernehmen." Die Auszeit-Alm ist dabei nicht ihre erste Station. Seit Mai betreuen die beiden eine Hütte am Seewaldsee in St. Koloman. "Hier konnten wir erste Schritte als Pächter machen und den beruflichen Alltag als Hüttenwirte kennenlernen. Als Dauerlösung war diese Hütte aber nie geplant", hebt der 37-jährige Richard Rohrmoser hervor.

"Am Ende müssen immer die Gäste zufrieden sein"

Überhaupt auf die Möglichkeit, die Auszeit-Alm zu übernehmen, ist Rohrmoser im Internet gestoßen. "Ich postete, dass ich nach einer Möglichkeit suche, eine Alm zu übernehmen. Eine Woche später wurde ich dann im Beitrag der Auszeit Dutzende Male markiert. Dann setzten wir prompt alle Hebel in Bewegung und nun freuen wir uns, am 1. November in die erste Wintersaison auf der Auszeit zu gehen", so der gebürtige Großarler mit 23 Jahren Erfahrung in der Gastronomie. Die Hütte im Tennengau wird mit der Auszeit-Übernahme des Pongauer Zweigespanns wieder aufgegeben. "Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Auszeit und stecken unser ganzes Herzblut in die Hütte in Werfenweng. Denn wir glauben, nur so kann das auch funktionieren. Am Ende müssen immer die Gäste zufrieden sein und gerne wiederkommen. Mit Regionalität, Herz und natürlich der unschlagbaren Aussicht wollen wir das erreichen."

Bis zum Saisonbeginn im November suchen Rohrmoser und Koller aber noch Verstärkung. "Wir haben bereits jetzt einige Anfragen für Weihnachtsfeiern und nehmen auch gerne noch welche an. Doch dafür sehen wir uns noch nach ein paar helfenden Händen um", betont das neue Pächter-Duo der Auszeit abschließend.