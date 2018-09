Mit ihnen ist gut Kirschen essen

Sie waren jahrzehntelang eine richtig große Nummer: "Les Cerises" sorgten landauf, landab für beste Stimmung in Discos oder bei Bällen - und stifteten Beziehungen, wenn nicht gar Ehen.

Am Anfang, also 1967, waren "The Scrapers", aber nicht lange. Schon wenige Monate, nachdem sich die Freunde, die gemeinsam in Lehen aufgewachsen sind, zur Band zusammengetan hatten, wurde aus ihnen "Les Cerises" (französisch: die Kirschen). Bis 2000 haben sie so gut wie auf allen Bällen in und rund um Salzburg für Stimmung gesorgt.