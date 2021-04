Mit illegal gestartetem Bagger in Wald gewütet: Zwei Burschen in Salzburg vor Gericht

Mit der tonnenschweren Baumaschine wurde im Mai 2020 in Waldstück im Flachgau laut Strafantrag ein erheblicher Flur- und Baumschaden angerichtet.

Weil sie am 7. Mai 2020 in einem Waldstück bei Berndorf einen Bagger unbefugt gestartet und mit der tonnenschweren Maschine Bäume umgefahren, beträchtlichen Flurschaden angerichtet und auch ein Tor beschädigt haben sollen, standen am Dienstag zwei inzwischen 18-jährige Burschen am Salzburger Landesgericht vor Jugendrichter Thomas Tovilo-Moik.

Der Erstangeklagte (Verteidiger: RA Stephan Kliemstein) war zu den Vorwürfen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und der schweren Sachbeschädigung umfassend geständig, der Zweitbeschuldigte (Verteidiger: RA Bernhard Heim) bestritt die Vorwürfe. Der Bagger- und Grundbesitzer bezifferte den damals entstandenen Gesamtschaden mit mehreren 10.000 Euro - er verzichtete jedoch im Prozess auf Schadenersatz.

Der Erstangeklagte erhielt letztlich im Sinne des Strafantrags zwei Monate bedingte Haft - und zwar verhängt als Zusatzstrafe zu einer dreimonatigen bedingten Haftstrafe aus einer früheren Verurteilung wegen gefährlicher Drohung. Der andere Jugendliche wurde letztlich nur wegen illegalen Fahrens mit dem Bagger schuldig erkannt - er bekam eine unbedingte Geldstrafe von 240 Euro. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.