Mit Kampfgeist zum verdienten Heimsieg

Die U14 des USK Samson Druck St. Michael besiegte die SG Tenneck/Pfarrwerfen mit 4:2.

Während die Heimischen dank großem Kader mit breiter Brust angetreten sind, nahm die Gastmannschaft mit nur zehn Mann das Spiel an. Für den ersten Torjubel sorgte Tim Baier in der 15. Minute. Nach einer fabelhaften Ecke von Sebastian Korntner netzte er trocken zum 1:0 ein. Nur fünf Minuten später verwertete Sebastian Korntner die exzellente Vorlage von Emanuele Cerreto. Kurz vor der Pause führte ein Foulelfmeter, St. Michael schwächte sich dabei mit einer blauen Karte selbst, zum 2:1-Halbzeitstand.

Nach dem Pausentee waren somit auch die Heimischen noch kurz um einen Spieler weniger. In der 62. Minute stellte die Gastmannschaft auf 2:2. Der Ausgleichstreffer war ein Weckruf für die Elf des Trainerstabes mit Günther Korntner, Andreas Gruber und Johann Baier. Nach einigen souveränen Passspielen hatten der laufstarke Fabian Hartsleben und Kapitän Maximilian Schlick mehrere gute Torchancen am Fuß. In der 71. Minute war es dann wieder Sebastian Korntner, der selbst aus dem Spiel heraus seine Stärke vor dem Tor zeigte und mit einem satten Schuss im Bereich Strafraumgrenze auf 3:2 stellte. Den Schlusspunkt zum 4:2 setzte Maximilian Schlick in der 80. Minute, der sich selbst nach einer starken Partie mit einem präzisen Weitschusstor in die lange Ecke belohnte. Am Samstag um 10 Uhr ist der Tabellenführer, die SG Filzmoos/Hüttau/St.Martin, zu Gast.