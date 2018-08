Mit Kampfsport gegen Mobbing in der Schule

Es gibt kaum ein Kind, das nicht in der Schule gehänselt und gepiesackt wird. Damit das Mobbing nicht ausartet, haben zwei Salzburger Kampfsportler ein Programm entwickelt.

Welcher "Makel" auch immer einem Kind eigen sein mag, es gibt viele Gründe, warum jemand in der Schule gemobbt wird. "Wir haben von derartigen Fällen in der Volksschule Rif gehört, deshalb haben wir reagiert", erzählt Daniel Einy, Kampfsportler bei "Rockstar Fighting". "Mobbing gibt es schon immer, früher wurde halt nie darüber geredet. Und es ist gefährlich, wenn der oder die Gemobbte nicht darüber redet und alles in sich hineinfrisst. Die Seele nimmt deutlichen Schaden und der oder diejenige könnten selbst aggressiv werden." Es zeigt auf jeden Fall Wirkung, wenn er mit seinem Kollegen Boris Glisic in die Klasse kommt und den Kindern erklärt, so geht's nicht. "Wenn wir, zwei große, starke Jungs, das erzählen und vor allem, dass wir selbst auch als Kinder Erfahrungen mit Mobbing gemacht haben, dann macht das großen Eindruck."