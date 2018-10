Mit Köpfchen ins Töpfchen

Mit Köpfchen ins TöpfchenKompliziert und zeitraubend? Stoff statt Plastik an Babys Popo hat laut Bianca Treml viele Vorteile. Sie muss es wissen, denn die Walserin hat sich in der Stoffwindelberatung selbstständig gemacht.

Bianca Treml hat für die Westbahn gearbeitet. Als sie ein Baby bekam, suchte sie nach alternativen Wickelmethoden. Weil sie in ihrer Heimatgemeinde Wals und Umgebung nichts vorfand und nirgendwo gute Beratung erhielt, entschloss sie sich zu einem ungewöhnlichen Schritt. Die junge Frau ließ sich von den Dresdner Stoffwindelexperten zur Beraterin ausbilden. Später hängte sie die Trageberatung und einen Kurs in babygerechter Beikost an. Nun unterstützt sie junge Eltern dabei, die für sie passende Stoffwindel zu finden.